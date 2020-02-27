Российские моряки, задержанные в Дании за контрабанду кокаина, отпущены на свободу

27.02.2020, 16:30, Новости дня

Пятеро российских моряков, которых задержали на судне Duncan Island в Дании, отпущены на свободу. Один россиянин остается под арестом до 12 марта.

Судно направлялось из Швеции в Санкт-Петербург. На нем полиция Дании обнаружила контейнер, в котором хранилось сто килограммов кокаина. Были задержаны все 24 члена экипажа, в числе которых пятеро российских моряков. Кроме того, в порту задержали еще троих (среди них гражданин России), ожидавших контрабандный груз.

Полиции Дании потребовалось несколько дней, чтобы провести обыск на Duncan Island. Расследование показало, что у правоохранительных органов нет оснований для задержания большинства членов экипажа, сообщает РИА Новости.

В настоящее время судно также отпущено из-под ареста и продолжает свой путь в Санкт-Петербург.



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