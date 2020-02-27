В Совфеде разъяснили необходимость упоминания детей в Конституции

27.02.2020, 16:26, Новости дня

«Вопросы семьи и детства находятся у государства в числе приоритетных. Но если прописать его в Конституции, мы еще раз подтвердим, что дети – это самое ценное, что у нас есть», – сообщила газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Лахова, комментируя идею закрепить в Конституции особое отношения к детям.

«Сам президент напомнил, что в РФ в 2017 году было объявлено десятилетие детства, а годом позже был образован Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей», – рассказала председатель Союза женщин России, член Совета Федерации Екатерина Лахова.

«То есть, вопросы семьи и детства находятся у государства в числе приоритетных. При этом президент подчеркнул, что у населения есть запрос на повышенное внимание государства к этим вопросам, и хорошо бы прописать этот момент в Конституции», –добавила собеседница.

«Таким шагом мы еще раз подтвердим, что дети – самое ценное, что у нас есть. Сейчас есть предлагаемая формулировка – «важнейшее достояние страны». Но она пока в стадии обсуждения, время для окончательной редакции еще есть».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции РФ особого отношения к детям.

Во время заседания рабочей группы по поправкам к Конституции депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить Основной закон положениями о том, что российские власти обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.

«Мне кажется, это вполне обоснованно», – ответил глава государства.

Президент напомнил, что в Основном законе РФ никогда напрямую не говорилось о детях.

«Но с учетом ситуации, о которой мы знаем, имея в виду наши демографические проблемы, мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов РФ всегда было бережное отношение к детям», – сказал Путин, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон президент сообщил, что всего поступило порядка 900 предложений о поправках в Конституцию.

Второе чтение в Госдуме по поправкам в Основной закон запланированона 10 марта. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предложено провести 22 апреля.



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