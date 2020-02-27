Стало известно об атаке российских и сирийских самолетов на турецкий конвой

27.02.2020, 16:26, Новости дня

Ударные бомбардировщики российских ВКС и сирийских ВВС якобы нанесли удар по турецкому конвою в Сирии, сообщил журналист Бабак Тагвеи.

«Тактические/ударные бомбардировщики сирийских и российских ВВС только что атаковали конвой турецкой армии в деревне Балюн, район Джабаль аз-Завия, Идлиб», – написал Тагвеи в своем Twitter.

По его данным, в результате атаки погибли три турецких солдата, 20 получили ранения, уничтожено несколько БТРов.

Ранее минобороны Турции сообщило, что жертвами удара, который нанесли ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб, стали двое турецких военных. Также сообщалось, что при атаке турецких сил у Тель-Абьяда убито несколько сирийских военных, в том числе подполковник армии САР.