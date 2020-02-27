Поезд Москва-Ницца временно не будет ходить из-за коронавируса

27.02.2020, 16:24, Новости дня

С 4 марта пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей будет временно приостановлено. Об этом сообщили в Минтрансе. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявляют в ведомстве, такое решение было принято «в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России».

Поезд из Москвы в Ниццу отправляется раз в неделю по четвергам. Время в пути — чуть более двух суток. Маршрут проходит через территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако.

Ранее туроператоры приостановили продажи туров в Италию после соответствующих рекомендаций Ростуризма.

Также стало известно, что 28 февраля РФ ограничит авиасообщение с Ираном. Регулярно летать в эту страну продолжат только «Аэрофлот» и иранская Mahan Air.

Накануне РФ ограничила авиасообщение с Южной Кореей. С 1 марта в Южную Корею будут выполнять только две авиакомпании — «Аэрофлот» и «Аврора».