Шестилетняя дочь Анны Михалковой получила свое первое письмо из налоговой

27.02.2020, 16:21, Разное

Шестилетняя дочь Анны Михалковой получила свое первое письмо из налоговой. О том, что это за послание, и о реакции наследницы знаменитая артистка пояснила в своем аккаунте Instagram.

По словам Анны Михалковой, первое письмо из налоговой службы ее дочь очень обрадовало, она долго бегала вокруг стола, не давая вскрыть конверт. Лида кричала, что не часто получает подобные сюрпризы, а ее мать порадовал тот факт, что первое послание ребенку пришло от федеральной службы. Актриса отметила, данный пост не про кровавый режим, беспредел властей или бесчинство определенных органов. «Считайте, что Лида пересекла на самокате две сплошные и получила штраф», — пояснила артистка.

В доказательство своих слова Анна Михалкова опубликовала фото того самого конверта, в котором пришло письмо. Публикация знаменитой актрисы оживила ее многочисленных подписчиков. Письмо из налоговой сильно удивило тетю Лиды Надежду Михалкову. Анна Михалкова пошутила, что потенциал ее дочери федеральный орган рассмотрел раньше родственников.



Лента комментариев вмиг заполнилась шуточными комментариями. Пост Анны Михалковой о первом письме дочери Лиды собрал за несколько часов свыше 11 000 отметок «Нравится».