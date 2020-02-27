Певица Александра Савельева пожаловалась на «сезонную хандру»

27.02.2020, 16:21, Разное

Экс-участница группы «Фабрика» Александра Савельева пожаловалась Instagram-фолловерам на «сезонную хандру». Известная певица попросила поклонников рассказать, как они справляются с апатией.

По словам Савельевой, именно сейчас у нее «пик усталости и адское снижение настроения». Некоторые друзья певицы чувствуют сбои в организме и жалуются на апатию. Знаменитость поинтересовалась у поклонников, наблюдают ли они за собой такую же «сезонную хандру», и что им помогает преодолеть «бессолнечные дни».

Фолловеры подтвердили, именно в этот период, как и Савельева, переживают «хандру». Звезде посоветовали больше отдыхать, прогуливаться на свежем воздухе, помогут побороть апатию занятия спортом, медитация. Артистку призвали «гнать подальше плохие мысли» и порадовать себя «сладеньким».
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