Samsung запатентовал смартфон с многомодульной фронтальной камерой

27.02.2020, 16:21, Разное

Сотрудники Управления США по патентам и торговым маркам предоставили южнокорейской компании Samsung патентные документы на сборку нового смартфона. Одним из его особенностей станет многомодульная фронтальная камера.

Азиатский производитель подал заявление на получение патента еще в середине лета 2018 года, но получил необходимые рабочие бумаги только 25 февраля нынешнего года, их название – «Электронное устройство». Согласно имеющейся информации, корпорация Samsung изобретает новый мобильный аппарат моноблочного типа с главной особенностью – многомодульной «фронталкой».

Селфи-блок соединяет до пяти оптических элементов, которые будут выстроены в ряд над сенсорным экраном по горизонтали. Основная камера расположится на тыльной части гаджета компании из Южной Кореи, данный датчик обладает вспышкой и парой оптических блоков. Не исключается, что коммерческая модификация смартфона выйдет на рынок с задней камерой, оснащенной большим числом фрагментов. Можно упомянуть присутствие в будущем девайсе известного бренда порта USB Type-C, каких-либо данных о наличии гнезда для наушников еще нет. Патент корпорации отнесли к дизайнерской категории, в связи с чем технические параметры не оглашаются авторами проекта.

Ведомство по патентам и товарным знакам США работает с начала января 1975 года и выдает патенты компаниям и изобретателям на их продукты, также регистрируя объекты интеллектуальной собственности и торговые марки. Управление взаимодействует с европейскими и японскими коллегами, а офис находится в Вирджинии.