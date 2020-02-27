У двоих фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир» ухудшилось состояние здоровья в СИЗО – адвокат

27.02.2020, 16:18, Новости дня

В российском СИЗО ухудшилось состояние здоровья фигуранта второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Эдема Смаилова и фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Шабана Умерова. Об этом 27 февраля «Крым.Реалии» сообщил их адвокат Назим Шейхмамбетов.

«Мой подзащитный Смаилов рассказал, что недавно в условиях СИЗО у него обострился хронический гайморит, ему выдали обезболивающие средства, однако лечения никто никакого не проводит. Сам Смаилов связывает обострение своего заболевание с условиями конвоирования из СИЗО в суд и обратно», – рассказал Шейхмамбетов.

Кроме того, руководство СИЗО продолжает игнорировать просьбу Смаилова о передаче ему очков.

Адвокат рассказал, что Умеров жалуется на хронические боли в сердце.

«Недавно мне удалось посетить Умерова, он мне рассказал о том, что его беспокоят сильные боли в сердце. Также он рассказал, что каждый день, с 6 часов вечера и до того момента, пока он не уснет, у него появляется сильная боль в сердце. Иногда настолько сильная, что приходится вызывать врачей. У нас был такой случай, когда благодаря помощи сокамерников его смогли более-менее привести в себя», – рассказал Шейхмамбетов.

Врач-терапевт подтвердил наличие заболевания сердца, однако для установления точного диагноза необходимо провести комплексный осмотр. Сейчас Умеров находится на стационарной психиатрической экспертизе.

По словам адвоката, на его обращения в СИЗО о проведении обследования для установления диагноза Умерову медсанчасть учреждения отказывает, ссылаясь на удовлетворительное состояние Умерова.

Смаилов находится под стражей с мая 2018 года, обвинения против него приобщили к бахчисарайскому делу «Хизб ут-Тахрир».

Умеров находится под арестом с 27 марта 2019 года. 14 декабря пережил серьезный приступ в СИЗО Симферополя.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир». Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.