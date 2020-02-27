В Турции заявили о переговорах с Россией для открытия неба над Сирией для беспилотников

27.02.2020, 16:12, Новости дня

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над Сирией для турецких беспилотников.

«Наши переговоры с российской делегацией продолжаются по теме сирийского воздушного пространства. Мы обсуждаем с россиянами открытие неба для использования беспилотников. Дошли до определенной точки, хотя проблема все еще есть. У нас есть основания рассчитывать на успех. Обе стороны прилагают усилия», – сказал Акар, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NTV.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что консультации между Анкарой и Москвой могут продлиться несколько дней.

Она также отметила, что РФ сомневается в целесообразности подключения Франции и Германии к переговорам между Москвой и Анкарой по Идлибу.

«Подключение других стран, тем более стран, которые, честно говоря, не могу сказать, сыграли какую-то решающую роль в ситуации на земле, возникает вопрос: для чего оно, такое подключение необходимо? Вот и все. Мы готовы и открыты к различным инициативам, но они должны быть каким-то образом объяснены, мне кажется. То есть, нужно понять, для чего, какой будет от этого смысл, есть такое понятие «профит», добавленная стоимость? Что мы получим все от этого, раз у нас прекрасно действуют различные способы решения, в том числе и сложных вопросов», – уточнила дипломат.

Захарова добавила, что в Москве считают странными попытки увязать диалог РФ и Турции по Идлибу с многосторонними саммитами.

«Вообще это как-то странновато звучит. Если речь идет о двусторонних вопросах, так они и должны решаться в двустороннем формате. Для этого сейчас и проходят [российско-турецкие] консультации, которые, я думаю, продлятся несколько дней», – отметила представитель ведомства, передает ТАСС.

Напомним, Захарова заявила в четверг, что одной из основных причин деградации обстановки в Сирии является невыполнение российско-турецких договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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