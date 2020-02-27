Мнение: Письмо прокурора Сахова товарищу Сталину

27.02.2020, 16:10, Разное

Покаянное письмо прокурора Сахова товарищу Сталину, где он раскаивается в различных грехах и просит сохранить ему жизнь.

Письмо Б.Н. Сахова Секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину. 18 января 1935 г.

РГАСПИ Ф. 17, Оп. 171, Д. 209 Л. 210-213

http://istmat.info/node/62267 — цинк

А вот статья Вышинского, где он приводил Сахова в качестве примера того, как не надо работать прокурорскому работнику и требовал судить по закону и с душой.

Сахова расстреляли в 1937 году.

При Хрущеве его не реабилитировали.

Реабилитировали при Горбачеве в 1988.