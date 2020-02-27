Формула-1. Феттель показал лучшее время в утренней сессии 5-го дня тестов

27.02.2020, 16:06, Новости дня

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в утренней сессии пятого дня официальных зимних предсезонных тестов в Барселоне. Немец проехал 49 кругов, а в лучшем из них показал время одна минута 16,841 секунды.

Вторым стал канадский автогонщик "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл (+0,277 секунды – 30 кругов), а замкнул тройку лидеров другой канадец из "Уильямс" Николас Латифи (+0,472 – 43).

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят участие в заезде не принимал, а его напарник, француз Пьер Гасли показал последний, десятый, результат, уступив лидеру более пяти секунд (35 кругов).

Sebastian Vettel tops Week 2, Day 2's morning of #F1Testing 👊

He also completed the most laps 👏#F1 pic.twitter.com/l2Zfl4cLHV

— Formula 1 (@F1) February 27, 2020



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Тренер «ПСЖ» Тухель дал оценку поведению Мбаппе

27.02 / Президенту решили запретить иметь счета за рубежом

16.02 / Вратарь «Тампы» Василевский вошел в историю НХЛ

06.01 / Московская биржа открылась снижением

27.01 / Кабинет Министров уволил троих вице-президентов «Энергоатома»

06.02 / «Манчестер Юнайтед» готов продать Поля Погба

06.02 / Россиянке Мире Тэраде грозит четыре года тюрьмы в США

24.01 / В Госдепе рассказали, что год назад американские военные задерживали в Сирии российского генерала

24.01 / СМИ: Размещение американской базы на норвежском острове может разозлить Россию

27.02 / Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика