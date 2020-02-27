Юный водитель без прав врезался в три машины и едва не убил пешеходов. Видео

27.02.2020, 16:06, Новости дня

В Иркутской области юноша за рулем легковушки потерял управление, столкнулся с другим участником движения, сбил двух пешеходов и протаранил две припаркованные машины.

Инцидент произошел в четверг, 27 февраля, в городе Киренск возле остановки "Городской рынок". В аварии сильнее всех досталось сбитой 29-летней девушке. Издание "ИркСиб", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по Иркутской области, сообщило, что она была госпитализирована. Информация о характере и тяжести травм, полученных пострадавшей, не поступала.

 

После ДТП 18-летний водитель вышел из автомобиля, схватившись за голову, и, вероятно, пытался сбежать, однако был тут же задержан прохожим.

Полицейские составили на виновника аварии несколько административных протоколов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Жена Бабкина снялась топлес

14.01 / Подозреваемого в организации убийства Окуевой суд отправил под арест

27.02 / В России названы марки с самой высокой долей корпоративных продаж

14.02 / Сирия признала геноцид армян на фоне обострения противостояния с Турцией

22.02 / В Украину прибыл вагон, который отцепляли в Брянске из-за подозрений на коронавирус у пассажирки из Китая

28.12 / Президент Южной Осетии помиловал осужденного за нарушение границы грузинского врача

17.02 / Лукашенко рассказал об угрозах на границе Белоруссии

30.12 / Тело младенца нашли на обочине трассы в Кемеровской области

25.02 / США — самый крупный должник ООН

01.02 / В Китае составили список книг для раскрытия тайны русской души

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика