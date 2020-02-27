Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми

27.02.2020, 16:06, Новости дня

35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку. По словам самой женщины, данное решение обернулось для нее негативом, поскольку она лишилась опеки над детьми.

На своей странице в Instagram Балмашева поделилась, что теперь официально о несовершеннолетних заботится ее экс-супруг Алексей. Женщина, в свою очередь, может навещать детей, но ей поставили ряд ограничений. Например, она не может их снимать, брать в гости.

Марина рассказала, что в опеке ей пригрозили: "Либо мы у тебя по-хорошему забираем детей, либо по-плохому". Поводом для этого стало то, что Балмашева закрутила роман с 20-летним парнем, который ранее приходился ей пасынком и воспитывался вместе с бывшим супругом.

Сама женщина считает, что ничего криминального в ее поступке нет, поскольку она не нарушила закон. В то же время на жительницу Краснодарского края обрушился шквал негатива.

Какое-то время Балмашева скрывала отношения с 20-летним Вовой. Затем ей надоело врать, наскучили "шепотки за спиной". В то же время Марина не отрицает, что данная ситуация нестандартная и является некрасивой по отношению к бывшему мужу. "Я никого не совратила, все взрослые люди", — отметила женщина.

Теперь Марина без стеснения выкладывает совместные фотографии с молодым возлюбленным. По словам женщины, бывший муж на нее обижен и "тихо ненавидит".

Балмашева называет себя блогером. В настоящее время на ее страницу в Instagram подписаны более 400 тысяч человек.