Врачи опровергли пользу сбривания бороды ради защиты от коронавируса

27.02.2020, 16:04, Разное

Специалисты в сфере медицины опровергли информацию, что сбривание бороды может помочь в защите от заражения коронавирусом. О таком методе профилактики сообщали представители Центра по контролю заболеваний.

СМИ напомнили о рекомендациях от 2017 года, когда Центр обращал внимание людей, что борода мешает нормальному применению респираторов, но в действительности подобные приспособления не предназначаются для защиты легких от недугов и плохо прилегают к лицу. Хирургические маски необходимы для снижения объема слизи и слюны, которые выделяются человеком, к тому же они фильтруют фактически частицы из воздуха.

В Центре также сообщали, что растительность на лице только мешает респираторам обеспечивать максимальную защиту, она препятствует полноценной работе выдыхательного клапана. Борода и усы, независимо от выбора стиля, не должна пересекать поверхность уплотнения защитного средства.

Как гласит новый доклад экспертов, они советуют не задействовать респираторы вне работы и для защиты от коронавируса, если это не было рекомендацией медиков. Таковые применяются пациентами с COVID-19 с проявлением симптомов. Данная мера соблюдается, чтобы остальные люди не «подхватили» опасную эпидемию.