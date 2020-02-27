В РФ представлен конкурент AirPods от Harman за 6000 рублей

27.02.2020, 16:04, Разное

На российском рынке появились беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в популярном форм-факторе. Новый аксессуар от компании Harman уже обозначили конкурентом Apple AirPods.

Находящиеся на корпусе наушников клавиши помогают владельцу регулировать воспроизведение музыкальных композиций, запускать голосовой ассистент со смартфона и отвечать на входящие звонки в режиме стерео. В новинке присутствует механизм JBL Pure Bass, который отвечает за насыщенные низкие частоты, а также динамические драйверы на 12 мм. Harman JBL Tune 220TWS получили от своих разработчиков энергоэффективный модуль Bluetooth 5.0 и способны функционировать без дополнительной зарядки на протяжении трех часов. Благодаря зарядному футляру аксессуар работает 19 часов.

На рынке РФ они вышли в шести цветах: белом, зеленом, черном, синем, сером и розовом. Приобрести наушники можно будет за 6000 рублей. По словам представителей компании, сегмент Tune оказался одним из наиболее востребованных в РФ из-за качества звука и приемлемой стоимости. При разработке и выпуске технологического продукта, бренд ориентировался на желания населения густонаселенных городов, для которых имеет немалое значение чувствовать максимальный комфорт и подчеркивать собственный образ стильным предметом.

Изготовитель аксессуара – компания Harman основана в 1980 году, с марта 2017 года она является «дочкой» южнокорейской корпорации Samsung. Деятельность фирмы – проектирование и сборка связанной с электроникой продукции. Штаб-квартира находится в Стэмфорде. Harman подписывает крупные договоры в Азии, Европе и Америке.