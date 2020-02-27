Волкер: Не верю, что Россия намерена завершить войну

27.02.2020, 15:54, Новости дня

Россия не собирается принимать меры для прекращения военного конфликта на востоке Украины. Такое мнение в интервью «Укринформу», которое опубликовано 27 февраля, высказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

«Одной из разумных вещей, которую сделал президент [Украины Владимир] Зеленский, является то, что он занял четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, делать шаги вперед. Таким образом он не дал россиянам выйти из-под международного давления и вернул его назад, на Россию, заявив, что Украина готова попробовать продвигаться дальше. Но возникает вопрос – что Москва готова сделать для этого? И, думаю, это сработало. Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортная нынешняя ситуация», – заявил дипломат.

Российский президент Владимир Путин пытается возложить на Украину вину за невыполнение Минских соглашений, утверждая, что Россия вообще не несет ответственности за «Минск», отметил Волкер.

«Шаги по укреплению Украины – в демократической, политической, экономической сферах, в построении прочного, жизнеспособного и безопасного общества – это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины не стоит», – сказал экс-спецпредставитель Госдепа.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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