Собянин попросил посольство КНР отнестись «с пониманием»

27.02.2020, 15:52, Разное

к проверкам жителей этой страны в московском транспорте.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что режим изоляции жителей Китая не является дискриминационным. Такое заявление он сделал в ответном письме китайскому послу в РФ Чжану Ханьхуэю, копия которого оказалась в распоряжении Интерфакса.

Столичный градоначальник объяснил, что предпринимаемые меры были введены для охраны здоровья москвичей и гостей города, прибывших из стран, где распространены случаи заболевания коронавирусом. «Прошу вас с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространение коронавирусной инфекции», — говорится в письме.

Собянин напомнил, что все приезжающие из стран, подверженных эпидемии, получают постановление главного санврача Москвы c требованием соблюдать режим изоляции по месту пребывания. В том числе, предписание предполагает запрет на передвижение по городу на общественном транспорте. Мэр заявил, что в конце февраля было выявлено 88 человек, нарушивших режим, из которых 80 были гражданами КНР.

Стоит отметить, что постановление, которое выдается иностранным гражданам при приезде, составлено на русском языке. Довели ли содержание этого документа до сведения приезжающих, не все из которых владеют русским, мэр не сообщил.

Ранее «Новая газета» опубликовала письмо из посольства КНР к московским властям с просьбой прекратить проверки китайских жителей в общественном транспорте. Дипломаты напомнили о недопустимости дискриминации китайцев.

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