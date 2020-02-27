На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов

27.02.2020, 15:51, Новости дня

На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк» и удалил их из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В регуляторе отметили, что страной-правообладателем каналов является Россия, лицензии на них выданы Роскомнадзором, а язык ведения программ – русский.

В феврале на Украине предложили полностью заблокировать русскоязычные СМИ и соцсети.



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