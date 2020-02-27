Поезд из Москвы в Ниццу и авиасообщение с Ираном ограничили из-за коронавируса

27.02.2020, 15:51, Новости дня

Следование поездов по маршруту Москва – Ницца – Москва, которые проходят по Белоруссии, Польше, Чехии, Австрии, Италии и Монако, временно прекращается с 4 марта из-за распространения коронавируса, заявили в Минтрансе.

Движение прекратится «в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», пояснили в Минтрансе, передает ТАСС.

Российские авиакомпании «Аврора», «Якутия» и S7с 1 марта продолжат выполнять чартерные рейсы в Южную Корею, но на них можно будет лишь перевозить россиян и граждан ЕАЭС домой, добавили в ведомстве.

При этом южнокорейская авиакомпания Korean Air продолжит выполнять рейсы между Россией и Южной Кореей.

«С 00:00 часов 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании «Аэрофлот» и Korean Air. Из Москвы в Республику Корея и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево», – уточнили в Минтрансе.

С 28 февраля также будет ограничено авиасообщение с Ираном из-за коронавируса, «Аэрофлот» также будет выполнять рейсы в эту страну из терминала F Шереметьево. Кроме того, перелеты разрешат иранской Mahan Air.

Ранее Ирак и Кувейт ограничили въезд из Ирана из-за вспышки коронавируса.

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс. человек, количество случаев заражения с момента вспышки заболевания составило 78,5 тыс.