Защита обжалует перевод Бута в спецблок для террористов

27.02.2020, 15:44, Новости дня

Решение о помещении россиянина Виктора Бута в спецблок для террористов в тюрьме в США будет обжаловано защитой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, посольство РФ выяснило, что причиной перевода россиянина «стал не только его несанкционированный контакт с журналистом, как заявлял Виктор Бут, но и якобы имевшая место его переписка с другим заключенным иранского происхождения», передает РИА «Новости».

«По словам адвоката заключенного, общение с представителем СМИ было одобрено администрацией тюрьмы, а легитимная переписка российского гражданина ошибочно попала другому осужденному, что запрещено правилами тюрьмы. Юристы планируют задействовать процедуру обжалования вплоть до обращения в суд», – сообщила Захарова.

Она добавила, что со своей стороны Москва выражает «особое возмущение» в связи с проверки Бута тюремными властями «с пристрастием, включая полное раздевание, обследование, проводившееся якобы с целью поиска запрещенных предметов и веществ».

«Эти действия не будут оставлены без последствий, это очевидно», – добавила она.

До этого супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме Мэрион россиянина Алла Бут сообщила, что ее мужа перевели из зоны общего строгого режима в спецблок для террористов.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в том числе военных, и в поддержке терроризма. В сентябре 2019 года Бут впервые с 2012 года встретился с женой и дочерью.



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