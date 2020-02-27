Жителю Новосибирска вынесли приговор за убийство собаки

27.02.2020, 15:44, Новости дня

Кировский районный суд Новосибирска приговорил 43-летнего жителя района Сергея Корсукова к трем годам колонии за убийство собаки по кличке Шанти, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов).

«В суде установлено, что мужчина на почве внезапно возникшего преступного умысла, направленного на жестокое обращение с животным, причинил собаке по кличке Шанти неустановленным предметом вред. Впоследствии злоумышленник удушил животное», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Корсукова приговорили к трем годам 15 дням лишения свободы, наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее правоохранительные органы инициировали проверку происшествия, в ходе которого убили двух собак в Кировской области, животных якобы убил депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров.



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