Турция в связи с угрозой коронавируса разворачивает приграничные полевые госпитали

27.02.2020, 15:42, Новости дня

В рамках борьбы с коронавирусом турецкие власти размещают в приграничных зонах полевые госпитали. Об этом 26 февраля заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщило «Анадолу».

«Все, кто прибывает в Турцию транзитом из Китая, помещаются на 14-дневный карантин. Эта же процедура будет применяться в отношении тех, кто прибывает из Ирана. Побывавшие в городах Кум и Мешхед будут содержаться в течение 14 дней в полевых госпиталях близ границы», – рассказал Коджа.

Он добавил, что по состоянию на 26 февраля коронавирус в Турции не зафиксирован.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

По состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания SARS-CoV-2, из них 2801 – летальный, 32 897 человек выздоровели. Вирус есть более чем в 35 странах.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна одна гражданка Украины заболела в Италии.