Турция в связи с угрозой коронавируса разворачивает приграничные полевые госпитали

27.02.2020, 15:42, Новости дня

В рамках борьбы с коронавирусом турецкие власти размещают в приграничных зонах полевые госпитали. Об этом 26 февраля заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщило «Анадолу».

«Все, кто прибывает в Турцию транзитом из Китая, помещаются на 14-дневный карантин. Эта же процедура будет применяться в отношении тех, кто прибывает из Ирана. Побывавшие в городах Кум и Мешхед будут содержаться в течение 14 дней в полевых госпиталях близ границы», – рассказал Коджа.

Он добавил, что по состоянию на 26 февраля коронавирус в Турции не зафиксирован.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

По состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая заболевания SARS-CoV-2, из них 2801 – летальный, 32 897 человек выздоровели. Вирус есть более чем в 35 странах.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна одна гражданка Украины заболела в Италии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Герман Греф дал совет по хранению сбережений

04.02 / Аббас определился с визитом 9 мая в Москву в случае приезда представителей Израиля

05.01 / «Не нужно выставлять семью местом ужаса и побоев»: Поклонская хочет переименовать закон

01.02 / Названы неожиданные симптомы скорого инфаркта

05.01 / На Украине объяснили пятикратное падение транзита российского газа

27.02 / DM — режиссёр «Последних джедаев» рассказал, как распознать злодея в кино — с помощью iPhone

17.02 / Мужчина убил товарища, потому что ему «не слабо»

16.01 / Житель Камчатки выстрелил в голову защищавшего мать пасынка

29.12 / Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена – Сивохо

08.02 / VOAэкспресс 8 февраля 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика