Подозрение на коронавирус SARS-CoV-2 в Черновцах. Результаты тестов получат сегодня

27.02.2020, 15:42, Новости дня

Результаты тестов двух госпитализированных с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2 жителей Черновицкой области ожидаются 27 февраля. Об этом на брифинге в Киеве рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания «ГОРДОН». 

«До конца этого дня мы ожидаем результаты», – сказал Ляшко.

По его словам, тестирование проводится в лаборатории Центра общественного здоровья.

«Сегодня мы проводим лабораторные исследования в центральной вирусологической лаборатории, которая находится в Центре общественного здоровья, относительно двух случае подозрения на коронавирусную инфекцию. Эти два человека из Черновицкой области, [их] образцы переданы в лабораторию, исследования будут проведены сегодня. Предварительно мы исследователи [образцы] в лаборатории черновицкого центра, исследования на грипп и гриппоподобные заболевания дали негативные результаты, поэтому их передали на исследование тест-системами относительно наличия коронавирусной инфекции [COVID-19]», – сообщил заместитель министра. 

Пациенты, у которых есть подозрение на коронавирус, находятся в инфекционном отделении областной больницы в Черновцах. 

«Пациенты находятся в несколько нарушенном, но не критическом состоянии, близком, наверное, к средне тяжелому. У обоих пациентов диагностирована пневмония», – рассказала 26 февраля заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук. 

Первая пациентка, которая недавно вернулась из Италии, обратилась в больницу 25 февраля. Затем был госпитализирован мужчина, также долгое время находившийся в этой стране. 

По состоянию на 27 февраля количество зараженных SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 12 человек скончались. Среди заболевших в Италии – 26-летняя украинка, которая работает в этой стране.

В Италии зафиксировано наибольшее количество инфицированных в Европе. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 февраля, за пределами Китая зафиксировано 2918 случаев заболевания в 37 странах, погибли 43 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Нацбанк Украины отказался называть экономику страны «ухандоханной»

14.01 / Дело о госизмене замкомандира севастопольской роты «Беркута» передали в суд

27.02 / Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы

27.12 / Foreign Policy внесло войну на Донбассе в список 10 конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 году

25.01 / Появились подробности о госпитализации в Москве граждан Китая

13.01 / Самые эффектные платья красной дорожки Critics’ Choice Movie Awards

04.02 / РПЦ предложили перестать освещать оружие массового поражения

12.02 / В 2019 году въезд в Украину запретили 675 россиянам – СБУ

11.02 / Такого не было со времен Мавроди: как не попасть на уловки финансовых пирамид

18.02 / Продажи новых автомобилей в Европе упали в январе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика