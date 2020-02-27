Проблемы с переименованием проспекта Григоренко создаются в Харькове специально – для раскачки ситуации перед местными выборами – юрист Рысенко

27.02.2020, 15:42, Новости дня

Харьковский горсовет специально вновь переименовал проспект Петра Григоренко и присвоил ему имя советского маршала Георгия Жукова, чтобы раскачать ситуацию в городе перед местными выборами. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил юрист харьковского антикоррупционного центра Владимира Рысенко.

«На мой взгляд, это незаконное решение. Мы один раз уже отменяли его в суде. Сейчас свою оценку опять должен дать суд, когда мы туда обратимся. Проблемы с переименованием создаются в Харькове специально – для раскачки ситуации перед местными выборами. В своих решениях местный горсовет не опирается на законодательство. Более того, они даже побоялись проводить публичные слушания. Хотя это орган самоуправления, который должен слушать собственных граждан. А они боятся выйти к людям. Обсуждение вопроса на сайте горсовета было фейковым. Но даже там власти начали проигрывать с разгромным счетом. Против переименования выступили 86% проголосовавших. Поддержали его всего 14%. И тут же в ручном режиме большую часть голосов просто исключили. Причем это подтвердил пресс-секретарь горсовета. По его словам, это было сделано потому, что среди проголосовавших якобы были не харьковчане. Но как это можно проверить? Я, к примеру, проголосовал, находясь в командировке в Киеве. И получается, что из-за киевского IP мой голос не был учтен», – отметил Рысенко.

Он считает, что таким образом местные власти хотят отвлечь внимание харьковчан от проблем в городе.

«Законы должны выполняться. Иначе – мы живем не в правовом государстве. Если правила голосования меняют уже после его начала – это шулерство. Причем у нас есть масса примеров, когда голоса харьковчан, голосовавших непосредственно из Харькова, не учитывались, если они выбирали пункт «против». И таких обращений сотни. В итоге, добившись в ручном режиме нужного результата, послушное большинство в горсовете проголосовало за переименование. Но по закону в Украине нельзя называть улицы фамилиями лиц, занимавших руководящие посты в Коммунистической партии СССР. И на этот закон горсовет Харькова плюет, исходя исключительно из своих политических целей. Они же не хотят говорить о том, что в городе страшные проблемы с отоплением, что есть уголовное дело о разворовывании кредита Европейского банка реконструкции и развития, выделенного на восстановление тепловых сетей. Не хотят говорить про домик Деда Мороза за 6 млн грн – почему он столько стоит? Поэтому рассказывают про Жукова. Типичная манипуляция для отвлечения внимания», – подчеркнул юрист.

По его словам, мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что не понесет ответственности за нарушение закона.

«Рядовому харьковчанину маршал Жуков вообще не дорог – ему на него все равно. Жителей города интересует свет, тепло и канализация. Городская власть должна заниматься именно этим, а не политикой. Этим переименованием они просто привлекают к себе внимание перед местными выборами. Больше ничего за этим не стоит. Мы у харьковского горсовета выигрывали не один десяток судов. Но они, проигрывая, все равно продолжают совершать незаконные действия. Их расчет на то, что рано или поздно люди устанут и больше судиться с ними не будут. Но мы снова пойдем судиться, чтобы доказать, что это решение – незаконно. Кернес не считает Украину правовым государством, плюет на закон и думает, что никогда не понесет за это ответственность», – резюмировал Рысенко.

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его «историческое название». 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

10 мая тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Возвращение названия в решении обосновывается тем, что «жизнь и деятельность Жукова были связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением города Харькова во времена Второй мировой войны».

10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета. Кернес пообещал обжаловать решение суда. Апелляцию мэрия проиграла.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.