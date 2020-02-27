В правительстве распределили кураторов по нацпроектам

27.02.2020, 15:37, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова останется куратором по четырем национальным проектам, говорится в протоколе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 12 февраля.

Голикова продолжит курировать «Демографию», «Здравоохранение», «Образование» и «Науку», передает ТАСС со ссылкой на документ.

Руководителем нацпроекта по демографии стал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, руководителем нацпроекта «Образование» – министр просвещения Сергей Кравцов, проекта «Здравоохранение» – глава Минздрава Михаил Мурашко, нацпроекта «Наука» – глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Вице-премьер Марат Хуснуллин стал куратором нацпроектов по жилью, дорогам, части комплексного плана по развитию магистральной инфракструктуры.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко стал куратором проектов «Культура» и «Экология», вице-премьер Андрей Белоусов – куратором нацпроектов по производительности труда, малому и среднему бизнесу, экспорту.

Глава Минтранса Евгений Дитрих остался руководителем нацпроектов «Безопасные и качественные автодороги» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в транспортной части. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев также оставил за собой позицию руководителя нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров остался руководителем нацпроекта по экспорту, руководителем нацпроектов по производительности труда и малому и среднему предпринимательству стал министр экономического развития Максим Решетников.

Вице-премьер Виктория Абрамченко также стала куратором нацпроекта «Экология».

Напомним, обязанности в новом правительстве распределили еще в конце января.