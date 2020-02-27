МИД назвал критической ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам в ООН

27.02.2020, 15:37, Новости дня

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что ситуация с невыдачей американских виз российским дипломатам в ООН остается критической, США создают серьезные препятствия работе делегаций.

При этом во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что генсек ООН запустит арбитражное разбирательство из-за систематической невыдачи виз США делегациям, информирует РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен проблемой невыдачи виз США дипломатам, находится в контакте с американскими властями и пытается найти решение проблемы.

В МИДе заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.

Напомним, 18 октября американцы сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.