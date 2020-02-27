СК инициировал проверку обстоятельств смертельного ДТП в Коми

27.02.2020, 15:31, Новости дня

СК инициировал проверку обстоятельств смертельного ДТП в Коми. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

ГТРК "Башкортостан" напоминает о страшной аварии, произошедшей 24 февраля. Трасса Усть-Уса – Усинск стала местом гибели четырех человек. Все они — жители Башкирии: родители и двое детей 19 и 15 лет. Водитель автомобиля Lifan — за рулем был отец семейства — не смог справиться с управлением. В итоге легковушку вынесло на встречную полосу, и она врезалась в бензовоз "Нефаз". Известно, что тела погибших доставят на родину.

Как уточнили в региональном управлении СК РФ, будет проведена доследственная проверка с целью выяснения причин произошедшей трагедии. Судебные экспертизы помогут восстановить объективную картину аварии.

ГИБДД в очередной раз призывает водителей к предельной осторожности на дорогах. Резкая смена погоды, а также рискованные маневры часто становятся причиной ДТП в разных регионах России. Например, накануне вечером столкновение двух маршруток произошло в Челябинске. В результате пострадали два пассажира. Еще одна крупная авария 26 февраля случилась в Твери. В шесть припаркованных рядом со зданием УМВД автомобилей врезался пассажирский автобус. По счастливой случайности никто не пострадал.

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ГТРК "Башкортостан"