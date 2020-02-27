Forbes подсчитал доход Марии Шараповой за прошлые 10 лет

27.02.2020, 15:31, Разное

Журналисты авторитетного издания Forbes подсчитали состояние российской теннисистки Марии Шараповой. За прошлые 10 лет трудовой деятельности она заработала 325 миллионов долларов.
Специалисты, занимаясь подсчетом доходов знаменитости, принимали во внимание гонорары по трудовым контрактам, спонсорские, призовые и полученные от рекламы деньги. В результате стало известно, что российская теннисистка обладает состоянием в размере 325 миллионов долларов, которое она заполучила за прошедшее десятилетие. Из данной суммы материальных средств, благодаря корту, она заработала 12%, оставшиеся финансовые ресурсы ей достались от рекламных кампаний.

Такие показатели ставят Марию Шарапову на первое место в перечне самых богатых российских спортсменов в этот десятилетний временной период. На второй позиции расположился хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. За указанное время он принес в семейный бюджет почти 137 миллионов долларов. Топ-3 замкнул коллега нынешнего супруга Анастасии Шубской Евгений Малкин с цифрой 94,6 миллиона долларов. Всего в списке журнала Forbes шесть игроков в хоккей, один баскетболист и двое футболистов — Юрий Жирков и Андрей Аршавин с доходом в 43,3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось о желании Марии Шараповой покинуть большой спорт. Она перенесла операцию после получения повреждения, также в жизни знаменитости был скандал, связанный с использованием запрещенных химических веществ.



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