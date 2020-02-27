Barilla построит в Подмосковье мельницу и завод за 130 млн евро

27.02.2020, 15:31, Новости дня

Итальянский производитель макарон Barilla инвестирует 130 млн евро в строительство мельницы и нового завода в Мособласти – в особой экономической зоны "Ступино Квадрат", сообщается на сайте ОЭЗ.

Итальянцы построят первую в восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы и второй завод по производству макарон.

Первый завод уже работает в Солнечногорске более 10 лет для поставок продукции в Россию и страны бывшего СССР.

Barilla Group – лидер на рынке Европы хлебобулочных изделий, производит соусы, макароны, кондитерскую продукцию под брендами Barilla, Mulino Bianco и Gran Pavesi.

43 производственных комплекса Barilla в 9 странах мира ежегодно выпускают более 2,5 млн тонн продукции. Продукция компании поставляется в более 100 стран. Объем продаж компании превышает 3,9 млрд евро.