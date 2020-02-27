Экс-управляющий ФРС Кевин Уорш выступил за немедленное снижение ставок

27.02.2020, 15:30, Новости дня

Бывший член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевин Уорш написал в статье для The Wall Street Journal, что американский центробанк должен принять "немедленные меры" реагирования на вспышку коронавируса и снизить процентные ставки вместе с Народным банком Китая, Европейским центральным банком, Банком Англии и Банком Японии.

ФРС должна быть в состоянии реагировать на риски маловероятных событий, которые могут иметь крайне разрушительные последствия для производства и инфляции, считает Уорш.

Уорш был кандидатом на пост председателя Федрезерва при президенте Дональде Трампе.

Экс-глава ФРС Джанет Йеллен ранее предупредила, что экономические последствия коронавируса могут подтолкнуть США к рецессии.

Однако заместитель председателя ФРС Ричард Кларида на этой неделе заявил, что еще слишком рано говорить о том, как вирус повлияет на экономику США.

Главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу выразил уверенность в том, что американская экономика сможет выдержать потрясения от COVID-19. Он не ожидает, что центробанк снизит процентные ставки, чтобы смягчить последствия вируса.

ФРС по итогам заседания, прошедшего 28-29 января, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых. Участники заседания отметили, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики, вероятно, будет целесообразной "в течение некоторого времени".



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