Воровство газа несет риск безопасности жизни людей

27.02.2020, 15:30, Новости дня

Воровство газа подвергает опасности жизни людей и их здоровье. Если в 2016 году таких нарушений было только 62, то уже через год эта цифра выросла почти в шесть раз и стала постоянно увеличиваться. На конец 2019 года показатель достиг 1337 зафиксированных фактов.

С 2017 года отдел экономической безопасности «Киевоблгаза» совместно с топ-менеджментом компании разработал кардинально новую стратегию работы по выявлению незаконных действий. К работе были привлечены высокотехнологичное оборудование и новое программное обеспечение, которое позволяет выявлять факты вмешательств в работу промышленных счетчиков и незаконные врезки в систему газоснабжения.

Нарушения участились со стремительным ростом цен на природный газ. Владельцы предприятий таким образом пытаются удешевить себестоимость произведенной продукции.

«Наряду с борьбой с незаконным отбором газа принимаются меры по обеспечению безопасности потребителей в том числе и работников указанных предприятий чтобы руководство такими действиями не подвергало их и окружающих опасности», – отмечает директор по безопасности АО «Киевоблгаз» Игорь Мозоль.

Все материалы по фактам нарушений направлены в правоохранительные органы или суд. За последние четыре года мошенникам было начислено штрафов более чем на 37 млн грн. На сегодня уже уплачено 22 млн грн. В случаях, когда предприятия не могут оплатить штраф, это приводит к аресту и списанию имущества.

Если вы владеете информацией о незаконных действиях с природным газом, сообщайте по телефонам 104 или 102.