Логинов и Касперович идут в суд. Иск будет подан на «стукача» из IBU

27.02.2020, 15:30, Новости дня

Лидер сборной РФ по биатлону Александр Логинов и его тренер Александр Касперович собираются судиться с менеджером Международного союза биатлонистов Сарой Фуссек-Хаккарайнен. Последняя инициировала обыски в номерах нашей команды во время чемпионата мира.

Как уже сообщали Вести.Ru, информация Фуссек-Хаккарайнен дала итальянской полиции основания для того, чтобы провести обыски в номерах Логинова и Касперовича накануне важных гонок первенства мира. Формально обращение "стукача" из IBU к правоохранителям было связано с тем, что Касперович находился в Италии не по своей аккредитации.

Следует отметить, что и сама Фуссек-Хаккарайнен, и другие представители IBU руководствовались посылкой, что Логинов и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям. Это, по мнению международной федерации, сообщает ТАСС, могло быть связано с попыткой нашего спортсмена вновь нарушить антидопинговые правила.

В день обыска Логинов и вся наша команда на фоне стресса бежали эстафетную гонку и лавров в ней не снискали. Затем Александр отказался от выступления в последнем виде программы первенства мира – мужском масс-старте.



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