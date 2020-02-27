Нафтогаз предупредил украинцев о риске отключения отопления
27.02.2020, 15:26, Новости дня
Восемь областей Украины могут уже с 1 марта остаться без отопления из-за непогашенных задолженностей поставщиков тепла перед Нафтогазом, сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении на сайте Нафтогаза указывается, что компания уведомила предприятия «о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года».
Подчеркивается, что «во избежание рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов».
Задолженность не погасили 16 предприятий в Днепропетровской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.
При этом наибольшую задолженность имеет «ДТЭК Востокэнерго», осуществляющее центральное отопление в городе Счастье Луганской области – долг предприятия превышает 724 млн гривен.
Ранее украинцам посоветовали не открывать окна, чтобы экономить на отоплении.
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