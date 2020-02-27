Стало известно о гибели сирийского подполковника при атаках со стороны Турции

27.02.2020, 15:26, Новости дня

Во время атаки турецких сил на позиции Сирии у города Тель-Абьяд убиты несколько сирийских военных, в том числе подполковник армии САР, информирует Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Турецкая армия атаковала позиции Сирии в деревне Абди Кава. При обстреле пострадали несколько сирийских военных. Также убит подполковник сирийской армии, которого застрелил турецкий снайпер, сообщается на сайте SOHR.

Кроме того, утверждается, что погиб 31 сирийский солдат при ракетном обстреле со стороны протурецких группировок в районах к северо-западу от Манбиджа и к востоку от города Айн-Исса.

До этого минобороны Турции сообщило, что жертвами удара, который нанесли ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб, стали двое турецких военных.

Президент Турции Тайип Эрдоган накануне пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе.