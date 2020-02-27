«У нас был шанс не только выйти из тюрьмы, но и посадить тех, кто участвовал в фабрикации дела». Фигурант дела «Сети» ответил на статью «Медузы»

27.02.2020, 15:24, Новости дня

Фигурант дела «Сети» Дмитрий Пчелинцев заявил, что не имеет никакого отношения к фактам, изложенным в статье«Медузы» и касающимся его возможной причастности к двойному убийству. Об этом он написал в письме обозревателю «МБХ медиа» Зое Световой.

«По всем признакам <…>, готовилось что-то грандиозное, чтобы сбить нашу поддержку, деморализовать гражданское общество, оставить нас наедине с апелляцией и не сажать чекистов», — прокомментировал Пчелинцев статью.

Ранее сообщалось, что родители пропавшей в 2017 году школьницы Екатерины Левченко обратились в прокуратуру с просьбой расследовать информацию о смерти их дочери. В частности, возможную причастность к убийству фигурантов «пензенского дела». Также родители настаивали на возбуждении уголовного дела ссылаясь на данные из статьи «Медузы» и сюжетов, вышедших на «России 24» и «России 1». В них говорится, что Левченко могли убить фигуранты дела «Сети» Дмитрий Пчелинцев, Максим Иванкин и их знакомый Алексей Полтавец.

В своем письме Зое Световой Пчелинцев утверждает, что о статье «Медузы» узнал от своего адвоката и «был в шоке».

«У меня не было абсолютно никаких отношений с Екатериной Левченко и Артемом Дорофеевым. Я даже не уверен, что понимаю, о ком именно речь, поскольку не видел их фотографий. Есть только предположение, что Артема я видел, когда работал официантом, но мы не общались. Никакой информации об их исчезновении у меня нет, кроме той, которая распространялась в качестве слухов», — пишет он.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «Сети». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.