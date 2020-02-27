Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: один из Форумов памяти Холокоста может быть посвящён этическим и моральным проблемам современности

27.02.2020, 15:21, Разное

В ходе встречи с Папой Франциском в Ватикане 17 февраля Вячеслав Моше Кантор, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), предложил сосредоточить один из следующих Всемирных форумов памяти Холокоста на этических и моральных проблемах современности – в частности, на росте экстремизма и проявлений ненависти, проблеме беженцев, образовании и глобальном неравенстве.

«Мы твёрдо верим в то, что Всемирный форум памяти Холокоста должен сосредоточиться на решении наиболее насущных моральных и этических проблем современности, как это делают Всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности в отношении экономических вызовов и проблем безопасности, а также предложить оптимальные методы, которые позволят построить лучшее будущее для всего человечества, – сказал Вячеслав Моше Кантор Папе Франциску. – Эти сложные вопросы должны быть всесторонне проанализированы мировыми лидерами, экспертами, лицами, формирующими общественное мнение и представителями мира религии».

Его Святейшество поддержал идею посвятить будущие Форумы памяти Холокоста моральным и этическим проблемам, в особенности в целях защиты молодого поколения от экстремистской идеологии.

Вячеслав Моше Кантор поблагодарил Папу за его твёрдую приверженность делу сохранения памяти о Холокосте и борьбы с современным возрождением антисемитизма, а также за то, что Папа направил в Иерусалим делегацию Святого Престола во главе с кардиналом Кохом на Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, проходивший в «Яд Вашеме».

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» прошёл в Иерусалиме при участии 48 глав государств и мировых лидеров. Форум был организован Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» и под патронатом Президента Израиля Реувена Ривлина.

«Пятый Всемирный форум памяти Холокоста может служить важным образцом того, как создать международный потенциал для решения конкретного вопроса глобальной значимости, – продолжил Вячеслав Моше Кантор. – Мы надеемся, что единство и коллективный опыт, проявившиеся в ходе Форума, станут для мировых лидеров источником вдохновения в решении насущных проблем современности на благо всего человечества».

На встрече Вячеслав Моше Кантор вручил Папе Франциску награду “Golden Vision” 2020 года в знак признательности за его приверженность братству иудеев и христиан, которые являются живым свидетельством любви и веры в будущее человечества, а также неослабевающую поддержку молодого поколения в разрешении стоящих перед ним проблем.

“Golden Vision” – это высшая награда Европейского еврейского конгресса, которая присуждается ежегодно двум лицам (один из награждаемых обязательно должен быть еврейской национальности, в то время как национальность второго может быть любой) за выдающийся интеллектуальный вклад в создание более инклюзивного мира, где недопустим антисемитизм.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.



Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор и Папа Римский Франциск

Источник: Пресс-служба ЕЕК