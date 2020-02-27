Газманов заявил, что Панайтов может превзойти своим вокалом других конкурсантов на «Евровидении-2020»

27.02.2020, 15:21, Разное

Родион Газманов убежден, что Александр Панайотов может превзойти своим вокалом других конкурсантов песенного фестиваля «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах. И даже если артисту не достанется хрустальный микрофон, он способен установить для остальных участников очень высокую планку.

Александр Панайотов не скрывает своего желания представлять Россию на международном конкурсе. Певец регулярно попадает в различные шорт листы на участие в Евровидении, но имя того, кто отправится в Роттердам, все еще остается не известным. Родион Газманов заявил в комментарии Nation News, что российский певец Александр Панайотов достоин выступить на сцене популярного конкурса, и у него есть все шансы на победу. Он — одаренный и блестящий исполнитель, много трудится над собой, чего нельзя не заметить на концертах.

Газманов-младший считает Панайотова самым подходящим кандидатом для того, чтобы представлять Россию на международном конкурсе, поскольку своим уровнем тот превосходит многих, кто делает заявку на победу. При этом артист далеко не уверен, что «Евровидение» — справедливый и объективный проект.



Ранее в СМИ появились сообщения, что в Роттердам от Российской Федерации отправится именно Панайотов. Позже певец опроверг эту информацию.