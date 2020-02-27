Российские политики уверены в фальсификации процесса по МН17

27.02.2020, 15:21, Разное

Меньше двух недель осталось до предстоящего 9 марта 2020 года судебного процесса в Гааге по делу о крушении МН17. Мнение по этому поводу высказали некоторые российские и зарубежные политики, а также представители СМИ, которые уверены в фальсификации сведений.

Именно так член Совета Федерации Франц Клинцевич называет политический процесс, направленный на обвинение РФ в трагедии крушения пассажирского Боинга. Судебная процедура, по мнению политика, позволит всем убедиться в несостоятельности проведенного расследования. Международная следственная группа, которой фактически руководят США, не сможет скрыть все нестыковки, а в ходе заседаний они проявятся в полной мере. Клинцевич обещает «интересный спектакль», где четырьмя обвиняемыми выступают граждане РФ. Следователи преднамеренно не раскрывают их фамилии, хотя одному из них даже не дали гарантию анонимности. При этом они руководствуются не обеспечением их права на защиту, а боязнью, что журналисты легко обнаружат неувязки, и процесс «рассыплется» еще до своего начала.

Несмотря на предпринятые меры, представитель СМИ Голландии Макс ван дер Верфф в ходе собственного расследования уже обнаружил замалчивание «неудобных» деталей, по поводу которых пояснил в своем документальном фильме. Ранее журналисты Bonanza Media нашли секретные документы Службы военной разведки Нидерландов, из которых следует, что в районе крушения лайнера не нашли ни одного «Бука». Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил уверенность в предвзятости следствия, которое еще до суда определило виновность России, а не было заинтересовано в раскрытии истины.

Аналогичная ситуация складывается и со свидетелями. Из 13 очевидцев в деле есть показания только девяти, которые были даны в прошлом году. Депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров, также считает попытку засекретить их имена антироссийской кампанией. Он отметил, что передача со стороны ДНР черных ящиков «Боинга» Нидерландам, была «глупостью», которая позволит следствию интерпретировать сведения в свою пользу. Парламентарии убеждены, что судебная процедура будет проведена с беспрецедентными нарушениями законодательства, пишет ПолитЭксперт.