ФБК: Зять Мишустина на деньги от махинаций с НДС купил 5 квартир в том же небоскребе, где и разоблаченный Магнитским Денис Кацыв

27.02.2020, 15:20, Новости дня

Зять премьер-министра Михаила Мишустина, девелопер Александр Удодов на деньги, похищенные через Федеральную налоговую службу, купил пять квартир в Нью-Йорке. Как выяснил Фонд борьбы с коррупцией, в этом же доме месяцем ранее купил квартиры Денис Кацыв, который проходит по делу Магнитского как виновный в отмывании средств.

Удодов признался, что женат на сестре Мишустина, в интервью «Известиям» от 25 февраля. Ранее ФБК называл девелопера «одним из ключевых персонажей в истории обогащения премьер-министра и его семьи», но тогда еще не было известно об их родственных связях. «Одним предложением Удодов обеспечил формальную, юридическую связь между собой и всем его «бизнесом» и семьей второго по важности чиновника России», — пишет Навальный.

Как выяснил ФБК, вскоре после свадьбы с сестрой Мишустина, Удодов купил шесть квартир в новом жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке, в трехстах метрах от Уолл Стрит. 5 квартир общей стоимостью 5,1 млн долларов были куплены 23 декабря 2009 года. Квартиры изначально были оформлены на фирмы с похожими названиями (PINE 2315, PINE 2401, PINE 2407 и т.д.), после чего Удодов приобрел эти фирмы вместе с квартирами, говорится в расследовании. Шестую квартиру, стоимостью 1,3 млн долларов, Удодов купил летом 2010 года по такой же схеме, через юрлицо. К 2018 году все квартиры были проданы.

В том же самом доме, на деньги, украденные по «схеме НДС», купил пять квартир сын бывшего вице-президента РЖД Денис Кацыв. Власти США арестовали эту недвижимость в 2013 году в связи с делом об отмывании средств по делу Магнитского. Было открыто уголовное дело, в результате которого Кацыв пошел на сделку и выплатил в американский бюджет 6 млн долларов штрафа.

ФБК подчеркивает, что Кацыв и Удодов купили свои квартиры с разницей в три недели, — Кацыв 30 ноября, а Удодов 23 декабря 2009 года.

В апреле 2011 года «Коммерсантъ» и РБК сообщали, что правоохранители расследовали попытку хищения 2 млрд рублей под видом возмещения НДС. Организатором схемы источники обоих изданий называли Александра Удодова, подчеркивая, что он хорошо знаком с Мишустиным. Однако в дальнейшем знакомый Мишустина практически исчез из этой истории. В мае 2014 года в СИЗО был отправлен крупный питерский бизнесмен, бывший сенатор от Ненецкого округа Александр Сабадаш. Он и считается главным организатором схемы.

«Открытые медиа» нашли материалы дела о махинациях с незаконным возвратом НДС. Источник издания предоставил материалы дела, в которых фамилия Удодова встречается 106 раз. Следователи допрашивали Удодова дважды — 18 апреля и 12 декабря 2013 года, оба раза в статусе свидетеля.