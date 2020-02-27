Глава российского генштаба пригласил французских военных на парад Победы

27.02.2020, 15:20, Новости дня

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов пригласил французских военных принять участие в параде Победы 9 мая, передает «Интерфакс»

«Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной Армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года», — сказал Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром.

Лекуантр заявил, что передаст эту информацию президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В декабре 2019 года  Макрон принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Это заявление последовало спустя несколько дней после того как эксперты Google пришли к выводу, что взломом почты Макрона в 2017 году занимались две войсковые части ГРУ.



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