В Петербурге согласовали марш памяти Немцова

27.02.2020, 15:20, Новости дня

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга согласовал шествие памяти убитого политика Бориса Немцова. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на депутата городского Заксобрания Максима Резника.

«Это во многом результат адекватных действий как представителей оргкомитета, так и представителей исполнительной власти, руководства Законодательного собрания и ГУ МВД», — сообщил Резник.

При этом депутат добавил, что это не совсем то шествие, которое хотели его участники. По своей сути, это будет напоминать массовый пикет, и «во многом, траурное мероприятие».

Планируется, что мероприятие начнется у станции метро «Горьковская» и закончится на Троицкой площади. После участники марша проведут траурную акцию у Соловецкого камня, митинг проводиться не будет.

Акция согласована на 29 февраля.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга дважды отказались согласовать марш памяти Бориса Немцова, ссылаясь на «неоднозначное толкование» целей данной акции. По словам члена оргкомитета марша Дениса Михайлова, власти предложили две альтернативные площадки для проведения мероприятия, однако организаторов они не устроили.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту пять лет назад — 27 февраля 2015 года.

По версии следствия, исполнителями преступления были пять уроженцев Чечни — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В 2017 году Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанного непосредственным исполнителем убийства, к 20 годам колонии строгого режима. Анзора Губашева приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзат Бахаев получил 11 лет колонии строгого режима.

Предполагаемый заказчик убийства — бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Следствие считает, что он заплатил исполнителям не менее 15 млн рублей. В настоящее время Мухудинов объявлен в международный розыск. Сегодня адвокат дочери Немцова Вадим Прохоров сообщил, что предполагаемый заказчик преступления мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, и ФСБ имела возможность задержать его, однако не сделала этого.