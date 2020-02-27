Коронавирус зафиксировали в Норвегии, Дании и Румынии. В Китае от него умерли 2,8 тысячи человек

27.02.2020, 15:19, Новости дня

Число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, на территории материкового Китая достигло 2774, общее количество погибших – 2801 человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, всего в стране зафиксировали 78 497 подтвержденных случаев заболевания инфекцией, по миру этот показатель превышает 82 тысячи человек. Вылечились почти 33 тысячи человек.

Первый случай заражения новым видом коронавируса зафиксировали в Норвегии, сообщает Норвежский институт национального здоровья. Факт заражения был выявлен у жителя региона Северная Норвегия после того, как он вернулся из Китая.

Также впервые случай зарегистрировали случай заражения коронавирусом в Румынии, сообщает местный телеканал Antena 3 со ссылкой на министра здравоохранения страны Виктора Костача. Заболевание диагностировали у жителя региона Горж. Сообщается, что он общался с итальянцем, который приехал в Румынию на несколько дней.

 

В Италии от коронавируса скончались 11 человек, а число зараженных превысило 300 человек. Это самые высокие показатели заболеваемости и смертности среди европейских стран.

А российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян с Diamond Princess, находящихся в карантине в Казани, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Больные доставлены в Россию 22 января во время эвакуации пассажиров круизного лайнера, коронавирус был обнаружен у них во время нахождения на борту корабля.

 

В целях предотвращения распространения коронавируса Россия временно закрыла въезд в страну для граждан Китая, а также приостановила пассажирское железнодорожное сообщение и чартерные рейсы между Россией и Китаем.

 



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