Партия «Голос» придумала план по возвращению Донбасса

27.02.2020, 15:19, Новости дня

Украинская партия «Голос» в своем плане по возвращению Донбасса предложила создать временные международные администрации на неподконтрольных Киеву территориях, сообщил один из членов партии, депутат Рады Сергей Рахманин.

В «Голосе» предложили свой проект урегулирования, так как полагают, что минские соглашения не помогают справиться с кровопролитием, передает РИА «Новости».

Рахманин уточнил, что в плане есть семь шагов, у них есть конкретные меры и сроки.

Первый пункт плана предлагает долгосрочное прекращение огня не менее чем на полгода.

«Для того, чтобы прекратить войну, не достаточно просто прекратить стрелять… Мы настаиваем на том, чтобы было долгосрочное прекращение огня на всей линии фронта на протяжении шести месяцев – это условие для любых дальнейших шагов. Украина ничего не должна дальше делать, пока мы не убедимся в способности другой стороны придерживаться этого базового условия», – отметил парламентарий.

В ходе второго этапа в «Голосе» предложили создание демилитаризованной зоны в 2,5 километра, где будет работать международная полицейская миссия. Третьим этапом в партии предлагают начать разоружение.

Напомним, в середине февраля План по урегулированию ситуации в Донбассе опубликовали по итогам Мюнхенской конференции, проходившей 14-16 февраля. В документе представлены 12 пунктов урегулирования конфликта от известных международных экспертов из России, стран Запада и Украины. План предполагает более жесткий контроль Европы за исполнением Минских соглашений, также в нем говорится о постепенном снятии санкций с России.

Через какое-то время документ удалили с сайта конференции, однако после его вернули обратно.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе».