Саудовская Аравия из-за коронавируса временно запретила въезд в Мекку и Медину

27.02.2020, 15:19, Новости дня

Власти Саудовской Аравии 27 февраля из-за коронавируса временно запретили въезд в Мекку и Медину, священные для мусульман места. Ежегодно туда приезжают около 8 млн паломников со всего мира. Значительная их часть делает это для совершения хаджа в месяц Зуль-хиджи по исламскому календарю (в этом году он приходится на конец июля – начало августа), а также для умры (малого хаджа), который можно совершать в любой месяц.

На какой срок введены ограничения и затронут ли они паломников, которые приедут в умру во время Рамадана (в этом году он приходится на 23 апреля – 23 мая) – пока неизвестно. 

Также МИД Саудовской Аравии объявил, что в страну будет запрещен въезд и по туристическим визам – для жителей стран, в которых зафиксировали вспышку короновируса. Но что это за страны – власти Саудовской Аравии не сообщили, заметив лишь, что их список постоянно обновляется. 

Официально в Саудовской Аравии пока не зафиксировали ни одного случая коронавируса, но заболевшие есть в соседних странах: Кувейте, Бахрейне, Ираке, а также в Объединенных Арабских Эмиратах. В Иране число заболевших также быстро растет и уже достигло 139 человек. 

 



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