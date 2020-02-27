«Дни.ру» раздают подарки: книга на восьмое марта

27.02.2020, 15:18, Разное

Елена Крыгина – топ-визажист и beauty-эксперт, создатель одного из самых популярных видеоблогов о красоте на YouTube. Тысячи девушек пользуются ее совету по уходу за собой. 

Работа над книгой заняла у Елены более трех лет. Съемки проходили в студии визажиста и моделями были обычные девушки. 

Эта книга настоящая находка для тех, кто давно мечтал научиться правильно краситься, подбирать правильные средства по уходу за собой и просто для тех, кто всегда хочет выглядеть на все сто процентов. 

Чтобы получить книгу, достаточно выполнить два простых условия: 

  • Подпишитесь на Instagram @dniru и @mylitres
  • Отметьте в комментариях разных друзей 

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ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Книга Елены Крыгиной&#55357;&#56613; Все подробности читайте на сайте @dniru &#55357;&#56841;☝&#55356;&#57339; ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей, знакомых в разных комментариях ⠀ Больше комментариев — больше шансов победить! &#55357;&#56613; Результаты смотрите 5 марта в stories! #крыгина #еленакрыгина #конкурс #розыгрыш

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Фев 2020 в 4:25 PST

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт Петра Налича. 



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