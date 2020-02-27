«Дни.ру» раздают подарки: книга на восьмое марта
27.02.2020, 15:18, Разное
Елена Крыгина – топ-визажист и beauty-эксперт, создатель одного из самых популярных видеоблогов о красоте на YouTube. Тысячи девушек пользуются ее совету по уходу за собой.
Работа над книгой заняла у Елены более трех лет. Съемки проходили в студии визажиста и моделями были обычные девушки.
Эта книга настоящая находка для тех, кто давно мечтал научиться правильно краситься, подбирать правильные средства по уходу за собой и просто для тех, кто всегда хочет выглядеть на все сто процентов.
Чтобы получить книгу, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и @mylitres
- Отметьте в комментариях разных друзей
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ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Книга Елены Крыгиной�� Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей, знакомых в разных комментариях ⠀ Больше комментариев — больше шансов победить! �� Результаты смотрите 5 марта в stories! #крыгина #еленакрыгина #конкурс #розыгрыш
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт Петра Налича.
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