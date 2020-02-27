Мнение: Что скрывает прокурор?

27.02.2020, 15:18, Разное

Когда «вор в законе» отказывается отвечать на вопросы следователя и расписываться в процессуальных документах – это ожидаемо. Потому что криминальному авторитету западло отвечать на вопросы «мусоров», не по понятиям это, не ауешно… Но когда прокурор игнорирует следователя, отказывается расписываться в документе, думаю, тут одно из двух: или прокурор брезгует следователя СКР, или прокурору есть что скрывать от следователя и он прикрывается ст. 51 Конституции, потому что не хочет давать показания против себя.

Такие мысли нахлынули, когда в моем распоряжение оказалось Объяснение бывшего прокурора ЯНАО Александра Герасименко, отправленного на повышение в Екатеринбург. Оставлю этот документ здесь:

По всему получается, что Герасименко есть что скрывать, и он решил помалкивать. Я правильно понял? Но мне не понятно, как на основании такого объяснения было вынесено постановление об отказе возбуждать уголовное дело? По-моему, раз прокурор что-то скрывает, не отвечает на вопросы следователя, значит, тем более надо было возбуждать дело и выяснять, что скрывает прокурор. Так или не так? А тут не только не возбудили уголовное дело по ст 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), но и добились отмены регистрацию в КУСП заявления о преступления. Это вообще — уникально, что бы зарегестрированное заявление о преступление было признанно не зарегестрированным.

К слову, в документе написано, что велась видеосьемка опроса прокурора. Мне вот интересно, прокурор действительно после каждого вопроса произносил: "статья 51 Конституции России"? Или это следователь деликатно вписала в протокол именно эти слова, хотя на самом деле звучало что-то типа: "не гони, начальник…" Хотелось бы посмотреть видеозапись. Если кто из СКР скинет мне эту запись, могу и выложить…

На снимке: прокурор, которому есть что скрывать.