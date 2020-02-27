Он – настоящий! Путин отказался от двойников

27.02.2020, 15:18, Новости дня

Несмотря на то, что президент руководит страной 20 лет, но вопрос о двойниках все еще продолжает интересовать россиян.

В новом выпуске спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» журналист ТАСС Андрей Ванденко решил спросить у главы государства о том, что интересует многих россиян. Выяснил это журналист, листая запросы поисковика. Как оказалось, особо любопытных интересовало – а настоящий ли Путин или это двойник президента.

Оказалось, самый что ни на есть настоящий. Путин сам сказал и пояснил, что двойников не держит. Хотя признался, что предлагали не раз ради безопасности воспользоваться двойником, но отказался. Предложение поступило как раз в самое тяжелое время, когда в России шла борьба с терроризмом, сказал Путин.

В начале 2000-х годов двойник мог заменить президента в тех местах, где находиться было небезопасно.

Примечательно, что за 20 лет этот вопрос не утратил интереса у граждан страны. Более того, вопрос о двойнике уже задавали главе государства в 2001 году во время прямого эфира на РТР. Ранее Путин рассказал, как нужно критиковать подчиненных.