Житель Иркутска умер после попыток полицейских разбудить его электрошокером

27.02.2020, 15:17, Новости дня

Сотрудников МВД уволили и арестовали.

В Иркутске скончался 24-летний Дмитрий Харченко, которого били электрошокером двое сотрудников полиции. Таким оригинальным способом сотрудники МВД хотели разбудить уснувшего во время поездки на такси мужчину.

Инцидент произошел после того, как водитель такси попросил сотрудников ДПС помочь ему растолкать сомлевшего пассажира.

Полицейские не придумали ничего лучше, как испробовать на мирно спящем Харченко шокер. Однако результат был достигнут совершенно иной – житель скончался от острой сердечной недостаточности.

Дмитрий Харченко

О смерти пассажира такси рассказала его мама, Маргарита Харченко. Инцидент произошел несколько дней назад, когда подвыпивший Дмитрий ехал домой из клуба. Женщина сообщила, что фамилии полицейских Александр Анхеев и Аркадий Любимов. Широко известно об инциденте стало после выступления депутата городской думы Иркутска Александра Квасова.

Сотрудники ДПС в результате лишились работы, были задержаны и взяты под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Превышение должностных полномочий с применением спецсредств (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Напомним, что в январе «Блокнот» писал о бывшем полицейском из Волгодонска Дмитрии Олейникове, который получил 4 года лишения свободы за ДТП, в котором погибли два человека. Однако приговор не помешал экс-полицейскому весело встретить 2020 год в компании своей девушки.

Ранее в феврале в Иркутской области женщина погибла под колесами автомобиля, катаясь на «ватрушке».