Шесть российских городов переименовали в «Город Ад»

27.02.2020, 15:17, Новости дня

Экологическая ситуация в «переименованных» городах настолько аховая, что новое название им больше подходит, считают экологи.

Заявившая недавно о политических амбициях экологическая партии «Зеленая альтернатива» решила уже громко заявить о себе. И начала с «ада», точнее с переименования городов. Выбор пал на 6 крупных городов – Челябинск, Красноярск, Липецк, Люберцы, Воскресенск и Сыктывкар. Как сообщает сегодня Ura.ru со ссылкой на официальное заявление эко-партии, именно в этих города тяжелая экологическая ситуация, к которой необходимо привлечь внимание. Лидер партии Руслан Хвостов заявил, что всем этим городам больше подходит новое имя, а «ад» как раз отражает суть положения, в котором вынуждены жить люди. Именно здесь наиболее высокий уровень загрязнения воды, почвы, воздуха, и, судя по всему, будет еще хуже.

Одним словом на въезде в город, где обычно водителей встречает опознавательная табличка, активисты заклеили новое, как им кажется, самое подходящее название. Вот Челябинск, Липецк и Красноярск уже получили имя «Город Ад».

В мэрии этих городов ничего не слышали о том, что отныне «живут» в «Аду». Новая партия «Зеленая альтернатива» появилась в России в начале февраля, во всяком случае, ее лидер объявил о подаче документов на регистрацию в Минюст. И она уже успела объявить о том, что выдвигает культового художника Василия Ложкина на довыборы в Госдуму. Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о своем решении идти в политику и вступил в «Партию роста». Вслед за ним о создании партии сообщил муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. Не выдержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая попросила не превращать парламент в «Голубой огонек».