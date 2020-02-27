Премьер-министр Мишустин назначил ответственных за выполнение нацпроектов

27.02.2020, 15:17, Новости дня

Татьяна Голикова по-прежнему будет отвечать за четыре нацпроекта.

Правительство России 27 февраля назначило кураторов по выполнению национальных проектов.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко назначена куратором нацпроекта «Экология». Вице-премьер Андрей Белоусов стал куратором национальных проектов по производительности труда, малому и среднему предпринимательству, экспорту.

Вице-премьера Марата Хуснуллина назначили куратором нацпроектов по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.

Вице-премьер Татьяна Голикова по-прежнему будет курировать исполнение четырех напроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором нацпроектов «Культура» и «Экология».

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин потребовал принять меры по снижению ставок ипотечных кредитов. Также глава правительства поручил министрам чаще ездить по стране и общаться с россиянами.

Меж тем участники КВН уже сделали первую пародию на премьера Мишустина.



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